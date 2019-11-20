Додон поздравил патриарха Кирилла с днём рождения

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Игорь Додон направил Его Святейшеству Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу свои самые тёплые поздравления по случаю его дня рождения и передал искренние пожелания многолетия, доброго здравия и удачи в его патриаршем служении во имя полноты Православия.

– Пользуясь приятной возможностью, выражаю Его Святейшеству глубокую признательность за подвижническую деятельность, направленную на достижение мира, конфессионального согласия и гармонизацию межнациональных отношений. Мы высоко ценим его большой личный вклад в укрепление тесных многовековых связей между российским и молдавским народами, основанных на единой православной вере, дружбе и взаимопонимании, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.