Додон поздравил Пашиняна с днём рождения

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Президент Молдовы Игорь Додон поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с днем рождения и передал ему самые добрые пожелания крепкого здоровья и успешной деятельности во имя процветания Армении.

Глава государства выразил признательность Николу Пашиняну за открытость освоению большого потенциала молдавско-армянского сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, как в двустороннем формате, так и в рамках региональных и международных организаций.

– Убежден, что взаимодействие между Молдовой и Арменией, опирающееся на исторические традиции дружбы, будет укрепляться на благо наших стран и народов, – отметил он.