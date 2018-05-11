Додон поздравил Орбана с переизбранием на должность премьер-министра Венгрии

Додон поздравил Орбана с переизбранием на должность премьер-министра Венгрии

Глава государства направил ему самые искренние поздравления и пожелания удачи в связи с началом нового срока пребывания на посту.

– Считаю, что это переизбрание служит доказательством доверия, которое граждане Венгрии оказали ему в деле реализации государственной политики и курса развития страны, начатого еще в прошлой легислатуре. Я убежден, что своей деятельностью господин Виктор Орбан будет и далее способствовать процветанию Венгрии на благо всего народа, – подчеркнул президент на своей странице в соцсети. 

В то же время Игорь Додон выразил уверенность в дальнейшем последовательном и динамичном укреплении дружеских и партнерских отношений между нашими странами в разных областях, представляющих взаимный интерес.

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