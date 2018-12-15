Додон поздравил Назарбаева с Днём независимости Казахстана

Глава государства направил своему коллеге письмо по этому поводу.

От имени молдавского народа и от себя лично примите мои самые тёплые и сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости. За эти годы Казахстан, обладающий огромным природным потенциалом и человеческими ресурсами, достиг больших успехов в различных областях национальной экономики и социальной сфере, которые способствуют не только росту благосостояния казахстанцев, но и продвижению имиджа страны на международном уровне, – цитирует президента портал nur.kz.