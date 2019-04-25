Додон поздравил молдавскую сборную по водному поло с победой на международном турнире (ВИДЕО)

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Игорь Додон поздравил сборную Молдовы по водному поло, которая стала чемпионом на международном турнире EU Nations 2019 в чешском городе Брно. Наши ребята победили соперников из Чехии, Кипра, Дании, Литвы, Австрии и Англии, а в финальном поединке одолели команду ЮАР, которая считалась фаворитом турнира, отметил глава государства.

– Искренне поздравляю наших спортсменов и их тренеров с блестящей победой и желаю им новых достижений во славу Республики Молдова, – написал он на своей странице в соцсети.

Президент также отметил, что Благотворительный фонд первой леди Галины Додон “Din suflet” поддержал команду Молдовы по водному поло и будет в дальнейшем оказывать всю необходимую поддержку спортсменам, деятелям культуры и науки, которые поднимают престиж страны за рубежом.