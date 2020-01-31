Додон поздравил Миллера с днем рождения

Додон поздравил Миллера с днем рождения

Глава государства поздравил Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с днём рождения и направил ему самые добрые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и удачи в делах.

– Убеждён, что Ваш богатый управленческий опыт будет ещё много лет служить успешному развитию ПАО «Газпром», укреплению его авторитета в России и в мире, модернизации газовой отрасли. Пользуясь приятной возможностью, выражаю надежду на дальнейшее упрочение сложившихся между газовыми комплексами наших стран конструктивных отношений. Желаю Вам счастья, долголетия и новых профессиональных достижений, а Вашим близким – благополучия и добра, – отметил Игорь Додон в послании. 

 

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