Додон поздравил Меркель с днём рождения

Додон поздравил Меркель с днём рождения

Президент Молдовы Игорь Додон передал Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель самые искренние поздравления с днём рождения и пожелания крепкого здоровья, процветания и благополучия.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, хочу подчеркнуть дружественный характер молдавско-германского партнерства в различных областях, а также восходящий и прогрессивный темп его развития на благо наших государств и народов. Выражаю признательность и благодарность за поддержку, которую оказывает Федеративная Республика Германия в процессе модернизации и в наших усилиях по восстановлению территориальной целостности Республики Молдова, – отметил он.

В заключение глава государства выразил надежду на появление в ближайшем будущем возможности для проведения более предметной дискуссии по самым важным вопросам.

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