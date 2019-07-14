Додон поздравил Макрона с Национальным днем Французской республики

Глава государства передал Эмманюэлю Макрону самые сердечные поздравления и пожелания мира и процветания всему французскому народу по случаю Национального дня Французской Республики.

– С удовлетворением констатирую устойчивый и конструктивный характер многопланового молдо-французского партнерства и хочу заверить господина Макрона в том, что Молдова придает большое значение углублению отношений с Францией в духе общих ценностей и дружбы. Выражаю глубокую признательность за постоянную поддержку, которую Франция оказывает Молдове в процессе модернизации, и благодарю господина Макрона, в частности, за открытость и интерес к нашей стране, проявленные на двусторонних встречах в 2018 году, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.