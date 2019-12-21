Додон поздравил Макрона с днём рождения

Глава государства направил искренние поздравления Президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону по случаю его дня рождения.

⁃ В этот знаменательный день хочу выразить свое удовлетворение динамичным развитием традиционных дружественных отношений между Республикой Молдова и Французской Республикой, основанных на общих ценностях и идеалах. Также хочу подчеркнуть то значение, которое наша страна придает углублению молдавско-французского партнерства и готовность Республики Молдова к укреплению диалога в приоритетных областях в интересах наших народов в духе взаимовыгодного сотрудничества, – отметил он.