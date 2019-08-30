Додон поздравил Лукашенко с юбилеем

Додон поздравил Лукашенко с юбилеем

Глава государства направил поздравления по случаю 65-летнего юбилея президенту Беларуси. Игорь Додон пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых успехов в его деятельности.

– С особым удовольствием отмечаю, что традиционные дружественные отношения между нашими странами продолжают развиваться в духе взаимопонимания и уважения. Искренне надеюсь, что добрые партнёрские и деловые связи между нашими народами будут и в дальнейшем крепнуть и всесторонне развиваться на благо Республики Молдова и Республики Беларусь. Пользуясь случаем, позвольте пожелать Вам, уважаемый господин Президент, а также Вашим родным и близким, долгих лет жизни и примите уверения в моём самом высоком к Вам уважении.

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