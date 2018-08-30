Додон поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил с днём рождения выдающегося государственного деятеля, президента Беларуси и своего большого друга Александра Лукашенко.

Глава молдавского государства отметил, что Беларусь – один из главных стратегических и торговых партнёров Молдовы, а “белорусское экономическое чудо” под руководством Лукашенко – живой пример того, как можно вывести свою страну в региональные лидеры, не разрушая производство и не следуя зарубежным рекомендациям.

Ниже приводим текст поздравления Игоря Додона в адрес Александра Лукашенко без изменений.

“Уважаемый Александр Григорьевич,

От души поздравляю Вас с днем рождения и искренне желаю крепкого здоровья, энергии, вдохновения и успехов в деятельности на благо Вашей страны и ее граждан.

В этот день я с особым удовольствием отмечаю поступательное развитие традиционных дружественных отношений между нашими странами и народами в духе взаимопонимания и уважения.

Рад приятной возможности выразить Вам мою признательность за весомый личный вклад в активизацию двусторонних контактов. Убежден, что мы сохраним достигнутую динамику, и доброе деловое партнерство между Республикой Молдова и Республикой Беларусь будет крепнуть и развиваться.

Позвольте еще раз поздравить Вас, уважаемый господин Президент, с днем рождения и пожелать долгих плодотворных лет, надежных друзей и полной поддержки со стороны Ваших соотечественников и близких и примите уверения в моем самом высоком к Вам уважении.”