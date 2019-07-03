Додон поздравил Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь

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Президент Молдовы Игорь Додон поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь.

– Примите искренние и сердечные поздравления по случаю государственного праздника Республики Беларусь – Дня Независимости и самые добрые пожелания мира, счастья и процветания Вам и дружественному белорусскому народу. Эта знаменательная дата – хорошая возможность отметить динамичное развитие конструктивного молдавско-белорусского диалога на высшем уровне, углубление торгово-экономического партнерства, активизацию исторически обусловленных культурных и гуманитарных связей, – отметил глава государства.

Игорь Додон также выразил уверенность в том, что последовательная реализация совместных проектов еще больше обогатит двусторонние контакты, откроет новые перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества на благо наших народов.

– Желаю Вам, уважаемый господин Президент, высоких достижений во имя прогресса Вашей страны и благополучия ее граждан и прошу принять уверения в моем самом глубоком к Вам уважении, – подытожил он.