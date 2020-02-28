Додон поздравил Кику с днём рождения (ВИДЕО)

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Президент выразил благодарность и признательность премьеру за профессионализм, настойчивость и опыт, которые он демонстрирует, находясь во главе правительства.

Качества умелого менеджера и неординарного финансиста, а также качества, определяющие его индивидуальность, доброту и огромную энергию, ценят не только друзья и коллеги, но и те люди, которые хотя бы немного общались с ним, подчеркнул Игорь Додон.

⁃ Уверен, что критический подход и компетентность, а также совместные усилия направят действия и решения Иона Кику на реализацию правильного государственного курса, на поступательное и безопасное развитие страны, тем самым способствуя росту благосостояния граждан Республики Молдова, – заявил он.