Додон поздравил Кику с днём рождения (ВИДЕО)

Додон поздравил Кику с днём рождения (ВИДЕО)

Президент выразил благодарность и признательность премьеру за профессионализм, настойчивость и опыт, которые он демонстрирует, находясь во главе правительства.

Качества умелого менеджера и неординарного финансиста, а также качества, определяющие его индивидуальность, доброту и огромную энергию, ценят не только друзья и коллеги, но и те люди, которые хотя бы немного общались с ним, подчеркнул Игорь Додон.

⁃ Уверен, что критический подход и компетентность, а также совместные усилия направят действия и решения Иона Кику на реализацию правильного государственного курса, на поступательное и безопасное развитие страны, тем самым способствуя росту благосостояния граждан Республики Молдова, – заявил он.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md