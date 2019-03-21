Додон поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана

Президент Республики Молдова направил поздравительное послание Касым-Жомарту Токаеву, вступившему в должность Президента Республики Казахстан.

– Убежден, что Ваша деятельность на высшем государственном посту будет служить дальнейшему процветанию Казахстана. Хочу заверить Вас в том, что конструктивный диалог и традиционное партнерство между нашими странами будут и впредь развиваться, содействуя укреплению молдо-казахстанских дружественных связей. Пользуясь приятной возможностью, желаю Вам, уважаемый господин Президент, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии и прошу принять мои заверения в глубоком к Вам уважении, – отметил Игорь Додон.