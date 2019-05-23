Додон поздравил Карпова с 68-летием

Додон поздравил Карпова с 68-летием

Глава государства Игорь Додон поздравил великого российского шахматиста, 12-го чемпиона мира, своего дорогого друга Анатолия Карпова с 68-летием. Президент пожелал имениннику крепкого здоровья и долгих счастливых лет. 

– Надеюсь снова увидеть Анатолия Евгеньевича в Кишиневе нынешней осенью, когда мы планируем открытие Шахматной школы имени Анатолия Карпова. Таким образом, Республика Молдова присоединится к тем 32 странам, в которых уже действуют такие школы, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

 

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