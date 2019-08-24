Додон поздравил Карасина с юбилеем

Додон поздравил Карасина с юбилеем

Накануне исполнилось 70 лет заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Григорию Карасину. По этому случаю глава государства Игорь Додон выступил с поздравлением к юбиляру на своей странице в соцсети. 

– Григорий Борисович сыграл выдающуюся роль в сохранении дружбы и партнёрства между Россией и Молдовой в самый трудный период наших двусторонних отношений. Искренне желаю ему крепкого здоровья и всяческих успехов. Уверен, нам ещё многое предстоит сделать вместе! – отметил президент. 

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