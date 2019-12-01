Додон поздравил Йоханниса с Национальным днём Румынии

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От имени граждан Республики Молдова и от себя лично президент Молдовы Игорь Додон искренне поздравил своего коллегу Клауса Йоханниса с Национальным днём Румынии и пожелал румынскому народу мира и прогресса.

– Хочу отметить, что в настоящее время отношения между Республикой Молдова и Румынией всесторонне развиваются в духе взаимного уважения и приверженности общим ценностям, а стратегическое партнёрство укрепляется и расширяется. Пользуясь случаем, заявляю о готовности Республики Молдова активно поддерживать программу двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, и подтверждаю мою открытость плодотворной реализации связей между нашими государствами, – отметил глава государства.