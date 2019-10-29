Додон поздравил Эрдогана с Днем Турецкой Республики

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От имени Республики Молдова и от себя лично глава государства направил Реджепу Тайипу Эрдогану и всему народу дружественной Турции искренние поздравления и самые добрые пожелания в связи с годовщиной национального праздника страны – Дня Республики.

В своем послании Игорь Додон отметил, что “96-я годовщина провозглашения Турецкой Республики – праздник, имеющий большое государственное значение – отражает социально-экономический прогресс, достигнутый Турцией в период пребывания Вашего Превосходительства во главе государства”.

Очень рад, что нам удалось установить прекрасные личные отношения, благодаря которым двусторонние связи дружбы и сотрудничества между нашими странами достигли стратегического уровня развития. В то же время хочу поблагодарить Вас за открытость Турецкой Республики, воплощенную в многочисленные проекты помощи моей стране, которые, надеюсь, принесут новые блага гражданам. Желаю Вам, уважаемый господин Президент, крепкого здоровья, много сил и энергии, а турецкому народу – мира и дальнейшего процветания, – добавил он.