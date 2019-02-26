Додон поздравил Эрдогана с днем рождения

Глава государства направил поздравление Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с его 65-летним юбилеем, искренно пожелав ему здоровья и благополучия.

– Подтвердил повышенное внимание, которое Республика Молдова уделяет углублению партнерства с Турецкой Республикой, а также подчеркнул готовность нашей страны укрепить двустороннее взаимодействие во всех приоритетных областях на благо наших народов и в духе взаимовыгодной кооперации. Кроме того, выразил огромную благодарность господину Эрдогану за личное содействие той поддержке, которую Турецкая Республика оказывает в реализации различных социальных проектов в Республике Молдова, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.