Додон поздравил экономистов с профессиональным праздником

Глава государства выступил с обращением по случаю Дня экономиста.

Публикуем его текст без сокращений.

С особым удовольствием направляю поздравления экономистам по случаю их профессионального праздника – Дня экономиста.

Ремесло экономиста совсем непростое и очень ответственное, которое предполагает выполнение сложных задач, требующих хороших способностей, профессиональных и личных компетенций. Эта профессия одна из тех немногих, которые требуют умения верно оценивать экономическую ситуацию, принимать оперативные решения и в срочном порядке реализовывать определенную стратегию экономического развития.

В условиях современной глобальной экономики, которая стремительно развивается, создавая и вызовы, такие как глубокие экономические кризисы, масштабные торговые конфликты, задача экономистов – предложить инновационные решения, которые бы усилили способности экономики сопротивляться возникающим шоковым ситуациям и преодолевать их, обеспечивая тем самым экономическую безопасность государства.

В настоящее время Республика Молдова сталкивается с большими проблемами экономического порядка, но я уверен, что экономисты нашей страны обладают необходимым потенциалом и могут достойно выполнить сложные задачи по повышению конкурентоспособности отечественных компаний, по расширению национального инвестиционного и экономического потенциала. Они знают, как можно создать условия для разрешения социальных проблем, чтобы Молдова двигалась по пути устойчивого развития, обеспечивая стабильность и благополучие своих граждан.

Уважаемые коллеги! Желаю вам новых достижений в вашей деятельности, крайне важной для процветания страны; желаю также здоровья, счастья и радости в личной и профессиональной жизни.