Додон поздравил избранного президента Словакии с победой на выборах

Додон поздравил избранного президента Словакии с победой на выборах

От имени народа Республики Молдова и от себя лично глава государства поздравил Зузану Чапутову с избранием на должность Президента Словацкой Республики. 

– Это важное событие для граждан Словакии предоставило мне особую возможность выразить надежду, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами в самых разных взаимовыгодных областях будут и впредь расширяться и укрепляться в интересах и на благо обоих народов. Позвольте мне, Ваше Превосходительство, пожелать Вам больших успехов в выполнении ответственных обязанностей и примите заверения в моем самом высоком уважении, – отметил Додон. 

После обработки данных, поступивших с 96,8% избирательных участков республики, Зузана Чапутова получила 58,3% голосов жителей Словакии. Ее соперник, заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович, заручился поддержкой 41,7% избирателей.

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