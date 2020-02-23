Додон поздравил императора Японии с 60-летием

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От имени народа Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон сердечно поздравил Его Величество Императора Японии Нарухито по случаю 60-летия и искренне пожелал ему здоровья и благополучия.

⁃ Мы с Первой леди с благодарностью вспоминаем гостеприимство императорской семьи, оказанное нам во время церемонии интронизации Его Величества в октябре 2019 года. С удовлетворением хочу отметить, что этот первый визит главы молдавского государства в Токио подтверждает восходящий характер двусторонних отношений дружбы и многопланового сотрудничества, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Глава государства также выразил уверенность в том, что «наш диалог и совместные усилия будут способствовать укреплению и диверсификации молдавско-японских связей в духе провозглашаемых нами ценностей».