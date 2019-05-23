Додон поздравил Хармелина с юбилеем

Додон поздравил Хармелина с юбилеем

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил с 65-летием выдающего деятеля искусств Республики Молдова Юрия Хармелина, основателя, художественного руководителя и главного режиссера Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз», кавалера Ордена Республики и Ордена «Gloria Muncii».

– Театр «С улицы Роз» – поистине уникальный культурный феномен в нашей стране, созданный и поддерживаемый благодаря энтузиазму Юрия Аркадьевича и его любви к театральному искусству. Желаю этому прекрасному человеку крепкого здоровья, новых творческих достижений и много интересных постановок на радость благодарным зрителям, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

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