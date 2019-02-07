Додон поздравил Гречаный с днем рождения: Она – «железная леди» молдавской политики

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный отмечает сегодня день рождения. Свои поздравления по этому поводу президент страны Игорь Додон адресовал на своей странице в соцсети, пожелав лидеру социалистов крепкого здоровья и больших успехов в политической и профессиональной карьере.

– Мы знакомы продолжительное время, работали вместе в правительстве, парламенте, а затем стали коллегами в Партии социалистов. Она «железная леди» молдавской политики, истинный профессионал, отличный финансист; в бытность премьер-министром Республики Молдова ей удалось добиться самых высоких темпов экономического роста, самого большого притока инвестиций в страну, самого значительного роста социальных гарантий гражданам, – отметил глава государства.

Игорь Додон также подчеркнул, что Зинаида Гречаный обладает колоссальным потенциалом способностей в государственном управлении, который, как он надеется, будет активно использоваться в интересах страны после парламентских выборов на благо наших сограждан.

Коллектив “Аргументов и фактов в Молдове” присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Зинаиды Петровны!