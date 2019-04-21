Додон поздравил граждан с Вербным воскресеньем

Додон поздравил граждан с Вербным воскресеньем

Сегодня православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим, известный в народе как Вербное воскресенье – от названия цветов, которые многие люди, в том числе дети, держали в руках, приветствуя вхождение в Иерусалим господа нашего Иисуса Христа.

Вербное воскресенье – один из двунадесяти праздников Православной церкви. В этот день верующие приносят в церковь веточки вербы, где их освящает настоятель и затем раздает прихожанам, которые забирают их домой и украшают ими иконы.

– По случаю Вербного воскресенья искренне поздравляю всех верующих и в особенности тех, чьи имена обозначают название цветов, и желаю всем долгих счастливых и благословенных лет, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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