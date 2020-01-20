Додон поздравил граждан с Собором Крестителя Иоанна

Додон поздравил граждан с Собором Крестителя Иоанна

Сегодня Православная церковь отмечает Собор почитаемого и прославляемого Пророка Иоанна, Предтечи и Крестителя Господа нашего.

Святой Иоанн считается самым важным и уважаемым пророком, который связал Ветхий и Новый завет. О нем говорится в священных писаниях как о том, кто выполнил миссию подготовки людей к приходу Сына Божьего. Согласно традиции, утром в День Святого Иоанна люди пьют освященную воду и окропляют ею жилище для защиты от болезней, зла и опасностей.

– По этому случаю поздравляю всех домовладельцев, отмечающих храмовый праздник дома, а всем нареченным именем Святого Иоанна Крестителя желаю душевного спокойствия и благополучия во всём! – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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