Додон поздравил граждан с Принесением мощей Николая Чудотворца

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Президент Молдовы Игорь Додон искренне поздравляет всех православных верующих, которые сегодня празднуют Принесение мощей Святителя Николая Чудотворца.

Святой Николай известен добрыми делами и мудростью. За доброту и веру он был брошен в тюрьму вместе с другими христианами и освобожден при императоре Константине Великом. Мощи Святого Николая были привезены из Миры Ликийской в город Бари на юге Италии 22 мая 1087 года, чтобы не попасть в руки мусульман, отметил глава государства на своей странице в соцсети.

⁃ В этот день многие населенные пункты нашей страны отмечают храмовый праздник, и в их числе – и мое родное село Садова. Поздравляю всех наших сограждан, желаю им многая лета, спокойствия и радости от святого праздника, – написал Додон.