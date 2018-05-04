Додон поздравил граждан с наступающим Днем Победы трогательным видеороликом

– В этот день закончилась самая страшная война, которая унесла десятки миллионов жизней. Не было дома, не было семьи, которых бы не коснулась эта война. Наш народ будет всегда благодарен тем героям, которые ценой своих жизней добыли для многих поколений мирное небо. Сегодня эти люди ещё живут среди нас. Наш долг – окружить наших дорогих ветеранов вниманием и заботой, – подчеркнул глава государства.

Игорь Додон уверен: наш народ никогда не забудет подвига советского солдата-освободителя.

– Мы никому не позволим в угоду политическим соображениям переписать нашу историю. Пройдут годы, сменятся поколения, а наши дети и внуки будут всё так же 9 Мая праздновать День Победы. Вечная слава героям-победителям! – добавил он.

Напомним, 9 мая в Кишиневе пройдет традиционный Марш Победы и, одновременно с ним, шествие “Бессмертный полк”. Общегражданскую колонну, в которой не будет политических флагов и лозунгов, возглавит глава государства.