Додон поздравил граждан с днем Святого Василия

Додон поздравил граждан с днем Святого Василия

Глава государства сердечно поздравил всех христиан с праздником Святого иерарха Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

Святой Василий был крупным христианским теологом и одним из важнейших отцов-основателей Православной церкви. Василий Великий уделял особое внимание беднякам и угнетенным, совершил бесчисленное множество актов благотворительности. Он стал первым иерархом, основавшим при церквях различные приюты и больницы для бедных.

– Кроме того, в этот день наш народ чтит красивую традицию празднования Нового года по старому стилю. По этому случаю желаю всем нашим согражданам успехов, здоровья и процветания. И многая лета всем, что наречен именем Святого Василия Великого, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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