Додон поздравил граждан с днем Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

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Сегодня православные верующие празднуют по старому стилю день Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова – одного из 12 апостолов господа нашего Иисуса Христа и одного из четырех евангелистов. Он оставил всем верующим важнейшее наследие – канонические письмена Нового завета: Евангелие от Иоанна, три книги посланий и Книгу Апокалипсиса.

По случаю праздника глава государства обратился к жителям Молдовы со своей странице в соцсети.

– Искренне поздравляю всех наших сограждан, особенно тех, кого зовут Иоанн, Иван, Иванна и т.д., желаю всем здоровья, мира и процветания, – написал он.