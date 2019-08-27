Додон поздравил граждан с Днем независимости: “Всегда сохраняйте надежду и преданность своей стране!” (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова Игорь Додон обратился с посланием ко всем гражданам по случаю Дня независимости. Публикуем ниже текст без сокращений.

Дорогие соотечественники,

28 лет назад, 27 августа 1991 года, была провозглашена независимость Республики Молдова. Это исключительное историческое событие дало нам возможность самим строить свою страну, экономику, общество, будущее.

С тех пор в молдавском обществе происходили важные преобразования, кардинально менялась жизнь каждого из нас. Мы накапливали годы, воспоминания, горести и радости. Мы теряли близких и создавали семьи, у нас рождались дети, появлялись новые поколения.

В не столь долгой новейшей истории Республики Молдова было и хорошее, и плохое. Мы с вами – ее свидетели, и все мы осознаем, что предстоит еще многое сделать в нашей стране, многое создать для того, чтобы наша жизнь стала отвечать нашим надеждам и ожиданиям. И очень ценно, что сегодня мы воодушевлены общим делом, достигнутым политическим согласием, видением будущего, которое мотивирует нас, придает нам силы и веру в то, что перемены к лучшему для Молдовы только начинаются.

У нас есть человеческий и интеллектуальный потенциал, чтобы превратить Республику Молдова в состоявшееся современное государство. И если мы и впредь будем проявлять смелость и политическую зрелость, если будем едины и воодушевлены, то достигнем самых высоких целей для нашей страны, оставим грядущим поколениям жизнеспособную и процветающую Молдову.

Уважаемые сограждане,

Хочу особо отметить, что в этом году мы празднуем значимый юбилей – 660-летие молдавской государственности. Наша история исчисляется веками. Мы – государство с богатым прошлым, берущим свое начало в средние века. Нам есть чем гордиться, есть на кого равняться.

Мое искреннее пожелание, мой призыв к каждому из вас – всегда сохраняйте надежду и преданность своей стране. Давайте жить, трудиться и мечтать во имя лучшего будущего в Молдове и для Молдовы.

Поздравляю вас, дорогие мои!

Молдова, мы любим тебя!