Додон поздравил граждан с Благовещением

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Глава государства искренне поздравляет всех православных верующих с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. На своей странице в соцсети президент отметил, что этот праздник напоминает нам о том дне, когда Святой Архангел Гавриил возвестил деве Марии о том, что она родит Иисуса Христа.

– В этот святой и светлый день желаю всем нашим согражданам сильной веры, душевного спокойствия и процветания! – подчеркнул Игорь Додон.

День Благовещения Пресвятой Богородицы – один из 12 главных (двунадесятых) праздников в православном календаре.