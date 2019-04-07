Додон поздравил граждан с Благовещением

Додон поздравил граждан с Благовещением

Глава государства искренне поздравляет всех православных верующих с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. На своей странице в соцсети президент отметил, что этот праздник напоминает нам о том дне, когда Святой Архангел Гавриил возвестил деве Марии о том, что она родит Иисуса Христа.

– В этот святой и светлый день желаю всем нашим согражданам сильной веры, душевного спокойствия и процветания! – подчеркнул Игорь Додон. 

День Благовещения Пресвятой Богородицы – один из 12 главных (двунадесятых) праздников в православном календаре.
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