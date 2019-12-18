Додон поздравил главу Катара с национальным праздником этой страны

Додон поздравил главу Катара с национальным праздником этой страны

Президент направил поздравительное послание Эмиру Государства Катар Тамиму бин Хамаду бин Халифе Аль Тани по случаю национального праздника этой страны. Он также пожелал мира и дальнейшего процветания катарскому народу.

– Пользуясь этой прекрасной возможностью, хочу отметить постоянный интерес Республики Молдова к развитию и углублению отношений дружбы и сотрудничества с Государством Катар путем укрепления политического диалога, расширения двусторонних правовых рамок и продвижения торгово-инвестиционного и межчеловеческого сотрудничества. Желаю Вашему Высочеству благополучия и прогресса и прошу принять уверения в моём глубоком к Вам уважении, – отметил президент. 

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