Додон поздравил главу Катара с национальным праздником этой страны

– Пользуясь этой прекрасной возможностью, хочу отметить постоянный интерес Республики Молдова к развитию и углублению отношений дружбы и сотрудничества с Государством Катар путем укрепления политического диалога, расширения двусторонних правовых рамок и продвижения торгово-инвестиционного и межчеловеческого сотрудничества. Желаю Вашему Высочеству благополучия и прогресса и прошу принять уверения в моём глубоком к Вам уважении, – отметил президент.