Додон поздравил Дворковича с избранием на пост главы ФИДЕ

На своей странице в соцсети Додон отметил, что сегодня шахматный мир сталкивается со многими вызовами, но и одновременно есть много возможностей для развития. Президент выразил уверенность, что с новым руководством все важнейшие проекты, которые стоят на повестке дня, в первую очередь введение шахмат в школьные программы, получили новое дыхание и импульс.

– Также уверен, что молдавская федерация шахмат продолжит плодотворное сотрудничество в рамках ФИДЕ, в том числе, в плане проведения крупных международных турниров в Молдове. Рады будем видеть нового главу ФИДЕ на гостеприимной молдавской земле, рассказать об успехах наших шахматистов, а также обсудить дальнейшее развитие шахмат в нашей стране и за ее пределами, – подчеркнул он.