Додон поздравил Дворковича с избранием на пост главы ФИДЕ

Додон поздравил Дворковича с избранием на пост главы ФИДЕ
В качестве главы Федерации шахмат Молдовы президент Молдовы Игорь Додон поздравил нового президента Всемирной Шахматной Федерации (FIDE) Аркадия Дворковича с избранием на эту должность и пожелал ему успехов.

На своей странице в соцсети Додон отметил, что сегодня шахматный мир сталкивается со многими вызовами, но и одновременно есть много возможностей для развития. Президент выразил уверенность, что с новым руководством все важнейшие проекты, которые стоят на повестке дня, в первую очередь введение шахмат в школьные программы, получили новое дыхание и импульс.

– Также уверен, что молдавская федерация шахмат продолжит плодотворное сотрудничество в рамках ФИДЕ, в том числе, в плане проведения крупных международных турниров в Молдове. Рады будем видеть нового главу ФИДЕ на гостеприимной молдавской земле, рассказать об успехах наших шахматистов, а также обсудить дальнейшее развитие шахмат в нашей стране и за ее пределами, – подчеркнул он. 

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