Додон поздравил Алиева с днем рождения

Додон поздравил Алиева с днем рождения

Игорь Додон направил самые тёплые и сердечные поздравления Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения. Глава государства пожелал ему доброго здоровья, долголетия, молодости души и реализации всех помыслов и устремлений.

– Сегодня Азербайджан является фактором стабильности как на региональном, так и международном уровнях. Благодаря проводимой господином Алиевым взвешенной внутренней и внешней политике страна добивается весомых результатов во всех сферах общественно-политического и социально-экономического развития, динамично проводит эффективные преобразования и реформы, направленные на повышение благосостояния народа, а также укрепление её авторитета на международной арене. Пользуясь приятной возможностью, выражаю Ильхаму Гейдаровичу глубокую признательность за его значительный вклад в укрепление связей между нашими дружественными государствами, – отметил Игорь Додон в своем послании. 

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