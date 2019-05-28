Додон поздравил Алиева и весь народ Азербайджана с Днем Республики

Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравительное послание своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника этой страны – Дня Республики. Глава государства пожелал Алиеву и всему народу Азербайджана мира и благополучия.

– Эта знаменательная дата – хорошая возможность, чтобы отметить достигнутые Вашей страной всесторонние успехи и уверенное укрепление авторитета Азербайджанской Республики на международной арене. Убеждён, что развитие конструктивного межгосударственного диалога и последовательная реализация совместных проектов обогатит двусторонние связи и откроет новые перспективы для расширения молдавско-азербайджанского взаимовыгодного сотрудничества. Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений во имя процветания народа Азербайджана и прошу принять уверения в моем высоком к Вам уважении, – отметил Игорь Додон.