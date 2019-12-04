Додон потребовал предоставить ему полную информацию о “прослушках” за последние 5 лет

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Члены ВСБ рассмотрели и так называемый скандал с прослушиваниями. По словам президента, за последние полтора года наибольшее число прослушиваний инициировало МВД. В 2018 году число прослушиваний составило 10 тысяч, а в этом – 3300.

Примечательно, что члены ВСБ отметили, что число прослушиваний растет в период предвыборных кампаний. Игорь Додон также рассказал, что были возбуждены уголовные дела на 4 сотрудников МВД и трех прокуроров и начинается процесс в отношении 4 прокуроров. Все они нарушили процедуру, приняв решения о прослушивании тех или иных граждан. Игорь Додон отметил, что каждый человек имеет право обратиться в Генеральную прокуратуру и узнать, прослушивали его или нет, а государственные органы обязаны уведомлять граждан, что их прослушивали на том или ином основании, и подтвердилось подозрения о нарушении ими законодательства или нет.

В данной связи Игорь Додон потребовал предоставить ему список телефонных номеров, которые прослушивались в течение последних 5 лет, кто распорядился это сделать, и на каком основании.

– Мы хотим навести порядок и сделаем это, – сказал он.