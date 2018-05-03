Додон потребовал отставки Филипа после его заявления о готовности уступить власть иностранным силам

Недавнее заявление Павла Филипа – не что иное, как способ привлечь ЕС к переговорам о создании будущего правительства, что является некоституционным. Об этом на своей странице в соцсети написал президент Игорь Додон.

– Проевропейцы обвиняют нас в дружественных связях с Россией, но прямо приглашают европейских комиссаров управлять нашей страной после выборов. Было бы правильным, чтобы господин Филип рассмотрел возможность добровольной отставки, после того, как он заявил, что готов уступить власть иностранным силам. Это еще раз подтверждает то, о чем мы говорили не раз – европейцы готовят новый АЕИ в Молдове, они готовятся вновь взять в свои руки управление нашей страной, создав правоцентристское большинство, как это было во времена АЕИ-1, АЕИ-2 и так далее, – отметил он.

Глава государства подчеркивает: это означает серьезное нарушение суверенитета государства. Однако этим планам не суждено сбыться, уверен президент.

– У них ничего не выйдет, им не помогут никакие переговоры, потому что все они после осенних выборов будут в оппозиции. После почти 10 лет некомпетентного и разрушающего управления время евроунионистов подходит к концу, – подытожил он.