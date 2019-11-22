Додон: Поставка природного газа зимой – вопрос национальной безопасности страны (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочую встречу с председателем Административного совета АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном, который рассказал об итогах недавней встречи в Москве с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

В частности, была достигнута принципиальная договоренность с российской стороной о поставках природного газа в Республику Молдова, включая приднестровский регион, с 1 января 2020 года в необходимых объемах. Напомним, что срок действующего контракта с «Газпромом» истекает 31 декабря этого года.

В то же время, принимая во внимание возможные сложности с транзитом природного газа по территории Украины, которые могут возникнуть после 1 января 2020 года, АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» прорабатывают возможность включения в контракт дополнительных пунктов приема-передачи природного газа для потребителей Республики Молдова. Речь идет о газоизмерительных станциях (ГИС) на границе России с Украиной, Румынии с Украиной или на западной границе Украины со странами ЕС. Кроме того, рассматривается вариант поставки российского природного газа в реверсном режиме по маршруту Болгария – Румыния – Украина – Республика Молдова от «Турецкого потока» через систему трансбалканских магистральных газопроводов, с его передачей АО «Молдовагаз» на границе Румыния – Украина (ГИС Исакча/ГИС Орловка).

– В ходе беседы подчеркнул, что поставка природного газа в зимний период является вопросом национальной безопасности Республики Молдова, и господин Чебан заверил меня в том, что АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» гарантируют бесперебойные поставки газа в нашу страну при условии сохранения транзита через Украину или по альтернативному маршруту «Турецкого потока». Вместе с тем, дал высокую оценку переговорам в Москве, в результате которых была достигнута договоренность о снижении стоимости российского газа для Молдовы с 235 до 173 долларов, то есть на 62 доллара дешевле, за тысячу кубометров, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.