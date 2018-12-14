Додон поставил “неуд” правительству Филипа

В рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” президент страны Игорь Додон прокомментировал деятельность правительства под руководством демократа Павла Филипа, а также представленный им сегодня в парламенте отчет.

– Мне кажется, что народ воспринял отчёт правительства, как в том анекдоте, когда выходит перед выборами председатель колхоза или депутат и говорит о том, что в стране так хорошо, жизнь стала лучше, и в следующем году ещё лучше будет, а из зала народ спрашивает: «С вами всё понятно. А мы когда будем жить лучше?». Мне иногда кажется, что правительство и население по некоторым показателям находятся в разных измерениях. Я категорически против этого правительства как политик и как гражданин, – сказал он, напомнив, что в январе 2016 года социалисты были у стен парламента и протестовали против этого кабмина.

Что касается деятельности самого правительства, он отметил, что в социальной сфере было провалено всё: начиная с увеличения пенсионного возраста и заканчивая медициной. Инвестиции, отметил президент, “ниже плинтуса”, а предприятия закрываются. Додон также раскритиковал ремонт дорог – по километру во всех селах. По его словам, следовало бы выбрать 200 сел, и там полностью отремонтировать дороги, в следующем году – еще 200 сел, и так далее.

– Поэтому, в целом, можно поставить “неуд”, – подытожил он.