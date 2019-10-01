Додон поставил на место демократа Жиздана

Додон поставил на место демократа Жиздана

Президент Молдовы Игорь Додон жестко осадил демократа Александра Жиздана, который выступил с предложением превратить президентскую резиденцию в Кондрице в санаторий для пожилых людей. 

– Депутат ДПМ Жиздан посчитал все виллы демократов (задекларированные и незадекларированные) и приступил к подсчету вилл государства. Браво, полезное занятие, достойное парламентария, который ищет, чем бы занять себя. Хочу сообщить господину депутату, что вилла в Кондрице принадлежит государству, институту президента, а не лично Додону. Со своей стороны могу уступить всё гражданам, даже здание президентуры, отремонтированное после того, как его разрушили те, с кем Жиздан пришел к власти после 2009 года, – подчеркнул глава государства. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md