Додон поставил на место демократа Жиздана

Президент Молдовы Игорь Додон жестко осадил демократа Александра Жиздана, который выступил с предложением превратить президентскую резиденцию в Кондрице в санаторий для пожилых людей.

– Депутат ДПМ Жиздан посчитал все виллы демократов (задекларированные и незадекларированные) и приступил к подсчету вилл государства. Браво, полезное занятие, достойное парламентария, который ищет, чем бы занять себя. Хочу сообщить господину депутату, что вилла в Кондрице принадлежит государству, институту президента, а не лично Додону. Со своей стороны могу уступить всё гражданам, даже здание президентуры, отремонтированное после того, как его разрушили те, с кем Жиздан пришел к власти после 2009 года, – подчеркнул глава государства.