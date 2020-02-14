Додон: Постараюсь, чтобы в этом году для молдаван в России была еще одна амнистия (ВИДЕО)

0

Об этом глава государства заявил в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”, отметив, что по этому поводу ему поступает много вопросов и просьб.

Он напомнил, что с 2017 года по настоящее время было уже 3 или 4 этапа амнистии, когда гражданам нашей страны в России прощали нарушения миграционного режима.

– Можно ли сделать следующую такую попытку? Я постараюсь в этом году еще раз договориться с РФ, но если мы делаем этот шаг, я прошу граждан воспользоваться этой амнистией. В прошлом году мы дали возможность всем приехать домой, “стереть” все нарушения. Но воспользовались этим несколько десятков тысяч, а там – 500-600 тысяч наших граждан. Поэтому я постараюсь во второй половине этого года договориться, и призываю воспользоваться этой амнистией. Раньше вы не верили, но увидели, что всё это работает. Поэтому в этом году тоже постараюсь, чтобы была амнистия, – сказал он.

Напомним, что амнистия для граждан РМ в России стала возможной благодаря личным договоренностям Игоря Додона с Владимиром Путиным.