Додон посоветовал Войку и Чебану освятить здания МВД и примарии после их предшественников (ВИДЕО)

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Что сделать с распятием, установленным в здании МВД еще прошлым главой ведомства Андреем Нэстасе, – решать только новому руководству структуры. В то же время министру внутренних дел и, особенно, генеральному примару Кишинева следовало бы освятить здания, в которых они работают, после их предшественников. Так считает президент Игорь Додон.

Глава государства отметил, что аналогичным образом он поступил в президентуре.

– Нужно освятить эти здания, в особенности после прошлого министра и после прежнего примара. Нужно вытащить оттуда весь злой дух. Может, на Крещение, возьмут ведро святой воды из Кафедрального собора и освятят и здание МВД, и здание примарии, – сказал он.