Додон после заседания ВСБ: Все схемы контрабанды будут уничтожены! (ВИДЕО)

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Все схемы контрабанды, существовавшие до недавнего времени, будут уничтожены. С таким заявлением после заседания Высшего совета безопасности Молдовы выступил президент Игорь Додон. Глава государства отметил, что в ходе заседания было принято решение о создании специальных групп, которые проведут расследование всей появившейся на этот счет информации и представят выводы ВСБ в течение 10 дней.

– Мы потребовали от Генеральной прокуратуры, НАЦ, СИБ и всех уполномоченных органов, создать совместные группы по расследованию по всем этим случаям. Хочу обратиться с четким посланием ко всем, кто занимался контрабандой и, быть может, сейчас находятся в режиме ожидания, и хотят посмотреть, что будет дальше: все схемы контрабанды будут уничтожены. Их никто не заимствует. Наша цель – чтобы все деньги поступали в бюджет. Если кто-то надеется продолжать тот хаос, что был ранее, – этого не будет, – сказал Додон.

Глава государства отметил, что с каждым случаем разберутся в отдельности, и это – общая позиция всего руководства страны.

– Если мы увидим, что кто-то продолжает этим заниматься – оторвем руки, образно говоря. Будут жесткие удары по всем, кто занимался контрабандой. Сегодня на заседание были приглашены и главы Таможенной службы и Пограничной полиции. Когда через аэропорт еженедельно отправляют по 2 тонны янтаря, и все делают вид, что ничего не знают – как такое возможно? Это 2 тонны, не 2 пакета с едой, которые везут наши молдаване в Италию или в Россию родственникам, а две тонны каждую неделю! Или анаболики, сигареты, спирт…По всем этим случаям будут созданы рабочие группы, которые представят отчет по этому поводу ВСБ в течение 10 дней. Этих схем больше не будет! – сказал он.

Президент также осудил бездействие уполномоченных органов в данном смысле.

– Появляется публичная информация, а прокуроры, все остальные молчат. Мы спрашиваем, почему, а они нам говорят: “А пусть предоставят доказательства!”. А вы за что получаете зарплату?! То есть, вы не знали, что по 2 тонны отправляются через аэропорт? Что же за государственные структуры у нас тогда? С сегодняшнего дня у нас новое руководство СИБ. Посмотрим, что будем делать дальше с Генеральной прокуратурой. Думаю, что в ближайшее время и там должно быть новое руководство, – возмутился Игорь Додон.