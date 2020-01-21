Додон после заседания ВСБ: Есть три причины для расторжения контракта о сдаче в концессию кишиневского аэропорта (ВИДЕО)

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Есть три причины для расторжения контракта о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Об этом по итогам заседания Высшего совета безопасности заявил президент Игорь Додон.

Во-первых, отметил он, возбуждено 5 уголовных дел в отношении тех, кто в 2013 году организовал конкурс по отбору фирмы-концессионера и подписал контракт о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

– Уголовные дела возбуждены в отношении тех людей, которые на том этапе были членами комиссии, потому что, по мнению следствия, подписание этого контракта нанесло ущерб интересам государства. Это подтверждают все элементы контракта. Четыре месяца эти дела не рассматривалось, с сентября 2019 года, – сказал Додон, дав понять, что правительство Санду намеренно затягивало этот процесс. Президент уточнил, что первые заседания суда запланированы на конец января 2020 года.

Во-вторых, согласно представленной сегодня на заседании ВСБ информации, до конца 2019 года инвестор, по условиям контракта, должен был вложить в Международный аэропорт Кишинева 160 миллионов евро, однако на самом деле сумма инвестиций составила всего 94 миллиона евро. Таким образом, инвестор не исполнил свои обязательства на 66 миллионов евро, о чем компанию известят Агентство публичной собственности и Правительство РМ.

– Из 160 миллионов не были инвестированы 66. Но интересны источники инвестированных 94 миллионов. 59 миллионов из них – это сборы, оплачиваемые пассажирами. Компания отчитывается о том, что инвестировала 94 миллионов, но почти 60 из них заплатили мы с вами в виде сбора в размере 9 евро, который платит каждый пассажир, – подчеркнул глава государства.

Третьей причиной для расторжения контракта могут послужить преференциальные условия и сбор в размере 9 евро.

– Все пассажиры обязаны платить незаконный сбор. Мы аннулируем его, – сказал Додон.

Глава государства отметил, что прорабатываются все три варианта.

– Для нас важно, чтобы это соглашение было расторгнуто, – подытожил он.