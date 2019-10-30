Додон: После выборов в коалиции предстоит серьезный разговор. С некоторыми за один стол уже не сядем

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Есть три вопроса, от решения которых зависит дальнейшая судьба правящей в Молдове коалиции: поведение некоторых представителей “АКУМ”, неэффективная работа некоторых министерств и нежелание реализовать предложенные президентом и ПСРМ социальные инициативы, о которых была достигнута договоренность при создании парламентского большинства. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил президент страны Игорь Додон. Глава государства отметил, что граждане по всей стране недоумевают, почему от некоторых партнеров по коалиции непрерывно звучит критика в адрес главы государства и пропрезидентской ПСРМ.

– Первая проблема для дальнейшего сохранения коалиции – поведение. Мы подведем своеобразную черту после выборов. Не хочу сейчас, потому что еще выборы. Но после выборов предстоит очень серьезный разговор. С некоторыми людьми мы больше не сядем за один стол. Это я вам могу сказать с полной уверенностью, – сказал он.

Второй важный момент, по словам главы государства, – неэффективность некоторых министерств. Президент и ПСРМ намерены потребовать “перезапуска” в этом отношении, как сказал Додон. Третий момент – социальные инициативы, которые выдвинули президент и Партия социалистов, но которые правительство пока не хочет поддерживать.

– В обоих соглашениях, подписанных между ПСРМ и “АКУМ”, одно из которых подписал и я, есть пункт об индексации пенсий два раза в год – это мой проект, который я выдвинул, и который был принят в первом чтении. Отмечаю: под этим стоят подписи всех – и в соглашении, которое мы подписали 8 июня, и в том, что было подписано в сентябре. А теперь правительство говорит, что не хочет его поддерживать – якобы, им не позволяют это сделать внешние партнеры, хотя мы говорили с ними об этом, и внешние партнеры согласны. Мы будем настаивать на поддержке социальных проектов. И если мы не найдем общий язык, будет сложно идти дальше вместе, – добавил он.

Игорь Додон также в очередной раз отметил, что он сделает всё для сохранения коалиции, но, “когда тебя смешивают с грязью, когда видим, что работа в некоторых министерствах не идет, когда предлагаешь что-то, о чем договорились, социальные реформы, что должна делать пропрезидентская партия? Идти и дальше с “закрытыми глазами?”.

– Но еще раз хочу подчеркнуть, что я хотел бы, чтобы и это парламентское большинство, и правительство Майи Санду просуществовало как можно дольше, – подытожил он.