Додон: После выборов правительство Молдовы будет участвовать в заседаниях ЕАЭС в статусе наблюдателя (ВИДЕО)

Командировки наблюдателей со стороны Молдовы в Евразийском Экономическом Союзе будут оплачиваться в зависимости от того, кто этих наблюдателей будет делегировать.

Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в ходе передачи на частном телеканале. Он отметил, что если делегатом будет президентура, то оплатит она, а если правительство – то оно.

– То, что правительство после выборов будет в этом участвовать, – это я вам обещаю. Потому что нынешнее правительство уже с марта прошлого года не участвует ни в одном заседании, проводимом на территории России, даже если это заседание мирового уровня. Они сами себе отсекли все возможности работы с российскими партнерами, и это глупо. Они сами себя загнали в угол, и теперь не знают, как из него выбраться, – сказал глава государства.

Додон заметил, что в последнее время налицо неправильная тенденция, когда налаживанием отношений Молдовы и России занимается исключительно президент, а правительство и парламент не только не помогают, но и обостряют и без того непростые отношения двух стран.

– Я не эгоист, я считаю, что не только президенты должны этим заниматься. Может, политически кому-то и выгодно отсутствие общения с российскими партнерами, но я считаю, что работать должны и правительство, и парламент. Эти умники делают антироссийские акции, “зажигают пламя” то там, то тут, а Додон, как пожарный, должен ходить его гасить. Договариваться с русскими, чтобы нам не закрыли экспорт, что не трогали наших мигрантов. Я думаю, что это ненормально. Я запустил процесс, чтобы стали договариваться на уровне министров, но через несколько дней после визита Карасина они объявили персонами нон-грата трёх дипломатов, – посетовал глава государства.