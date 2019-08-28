Додон: После выборов 20 октября социалисты и “АКУМ” должны создать большинство и на местах (ВИДЕО)

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По результатам предстоящих местных выборов, в подавляющем числе районов на уровне районных советов, сел на уровне сельских советов и в муниципиях должно быть создано большинство в той же конфигурации, что и на центральном уровне. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”.

По словам главы государства, это реально, и он уже предложил это сделать.

– После местных выборов мы должны вместе создать большинство и выбрать председателей районов – социалисты и “АКУМ”. От Муниципального совета до сел. И это реально. Возьмем, к примеру, Рышканы. Если социалисты возьмут 13-14 советников, а “правые” – 5 или 6. Вместе у них большинство. Тогда тот, кто занимает первое место, должен стать председателем района, а другие – заместителями. В центральных районах – наоборот, – пояснил президент.

Игорь Додон отметил, что точки над “й” следует расставить с самого начала. По мнению президента, такой подход поможет не допустить взаимных нападок между ПСРМ и “АКУМ” на местах в рамках предвыборной кампании. Борьба должна быть честной и справедливой, а кандидатам следует сосредоточиться исключительно на решении тех проблем, с которыми сталкиваются жители того или иного населенного пункта.

То же самое, отметил Игорь Додон, должно произойти и в Кишиневе.

– Тоже нужно сесть и сосредоточиться только на проблемах муниципия. Нужно отложить в сторону все эти вещи: что у одного день траура, а у другого – день освобождения. Это риторика демократов и некоторых “правых” и радикально “левых”. Мы должны быть мудрее и сосредоточиться на проблемах кишиневцев, а этих проблем очень много. Если мы найдем общий язык, а я думаю, что это возможно, от этого только выиграют граждане, – сказал он.