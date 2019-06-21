Додон после вердикта Венецианской комиссии: КС в полном составе должен уйти в отставку (ВИДЕО)

Додон после вердикта Венецианской комиссии: КС в полном составе должен уйти в отставку (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал обнародованную сегодня Венецианской комиссией позицию по конституционной ситуации в Республике Молдова и возможному роспуску Парламента РМ. 

– Венецианская комиссия еще раз подтвердила законность всех процессов в РМ, которые имели место, начиная с 8 июня. Также это является вотумом недоверия членам Конституционного суда, и не только пока еще действующим, но и тем, кто позволял отстранение президента в течение последних 2,5 лет. В связи с этим считаю, что единственное решение для возвращения доверия к КС – это отставка всех судей Конституционного суда в полном составе и назначение на их должности независимых, профессиональных людей, – сказал он. 

Напомним, что сегодня Венецианская комиссия в пух и прах разбила своим докладом все последние решения ДПМ и КС, а также постановила, что демократы незаконно отстраняли Игоря Додона от должности президента все 2,5 года.

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