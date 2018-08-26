Додон: После сегодняшнего дня людям будет легче отделить зёрна от плевел на выборах

Додон: После сегодняшнего дня людям будет легче отделить зёрна от плевел на выборах

То, что сегодня некоторые партии сделали на площади Великого национального собрания – постыдно для демократии, и грустно, что это произошло накануне Дня независимости. Об этом президент страны Игорь Додон написал на своей странице в соцсети, комментируя сегодняшние манифестации на ПВНС. 

Ни у кого нет морального права использовать людей для маневрирования в своих политических интересах. Позор и тем, кто это сделал сегодня, и всем тем, кто был у власти с 2009 года и до сих пор, и кто прямо или косвенно виновен в подобных постыдных для молдавской политики ситуациях, – отметил он.

Глава государства подчеркнул: опасно для страны, если ненависть и хаос переместятся с улиц в парламент.

Воистину после сегодняшнего дня гражданам будет проще отделить зёрна от плевел на следующих парламентских выборах, – подытожил он. 

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